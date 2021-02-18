Латвия объявила Владимира Соловьёва персоной нон грата. Власти республики запретили телеведущему въезд в страну, объяснив решение «неприемлемостью глорификации нацизма».

По мнению главы латвийского МИДа Эдгара Ринкевича, Соловьёв оправдывает и прославляет нацистскую идеологию.

Ранее Соловьёв заявил в эфире своей программы, что Адольф Гитлер, в отличие от Алексея Навального, «не косил» от армии и доблестно воевал во время Первой мировой войны. После этого депутат Госдумы Валерий Рашкин написал заявление в прокуратуру с просьбой привлечь телеведущего к ответственности за реабилитацию нацизма.

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