Минкультуры распространило заявление в связи с проведением в Армении выставки шушинских ковров.

«Армянская пресса распространила информацию о проведении в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна в Армении выставки ковров, вывезенных из Шушинского музея ковра 1 ноября, и отмечается, что ковры, именуемые «Арцах», которые будут представлены на выставке, – образцы национального наследия Карабаха, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана», – отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что эта выставка – очередное воровство и незаконное присвоение армян.

«Демонстративное проведение под эгидой правительства Армении выставки незаконно вывезенных из Шушинского Музея ковров является ярким примером пренебрежения Арменией международными конвенциями, и ЮНЕСКО следует выразить к этому отношение», – заявили в Минкультуры, добавив, что проведут необходимые юридические процедуры с ЮНЕСКО по данному вопросу.

Minval.az