У нас к властям Армении возникли элементы недоверия. Об этом в беседе с NEWS.am заявил вице-президент Союза армян России Герман Ананянц.

Он пояснил, что первый сбор средств, которые были нацелены на поддержку, составлял более 100 млн. рублей, но «мы до сих пор не знаем, куда они делись».

«Кроме того, в период войны были направлены каски, бронежилеты, спальные мешки и многое другое. Как нам сообщили, все это так и осталось в аэропорту «Звартноц». Мы не собираемся присылать деньги, чтобы они потом оказались на счетах министров. Все разворовывается. Нам это надоело», — добавил Ананянц.

Minval.az