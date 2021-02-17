Мэр города Портленд штата Мэн США — Кэтлин М.Снайдер подписала декларацию об объявлении 26 февраля 2021 года днем памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по работе с диаспорой.

Отмечается, что с инициативой подписания декларации выступил глава общества «Мэн-Азербайджан» Тарлан Ахмедов.

В ней рассказывается о 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, отмечается количество убитых азербайджанцев, а также говорится о том, что эта трагедия является одним из величайших преступлений против человечества.

Принятие подобного заявления в городе американского штата Мэн можно считать самым большим успехом проживающих в США азербайджанцев накануне годовщины Ходжалинского геноцида.

Minval.az