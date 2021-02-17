Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду провел встречу послом Узбекистана в Баку Бахромом Ашрафхановым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в сфере обороны, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи Ашрафханов выразил заинтересованность Узбекистана в проведении совместных военных учений и тренингов с Азербайджаном, подчеркнув важность проведения обмена опытом в военно-учебных заведениях Азербайджана с участием военнослужащих ВС Узбекистана.

Гасанов подчеркнул, что, азербайджано-узбекские отношения в области обороны, как и во всех сферах, успешно развиваются в интересах двух стран.

Собеседники обсудили ряд других вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами развития двустороннего совместного сотрудничества в области обороны и военного образования.

Minval.az