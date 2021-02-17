«Не стоит воспринимать всерьез заявления лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна, так как он будет делать все, что ему скажут со стороны. И, в первую очередь, то, что скажет Россия».

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров в интервью Minval.az, комментируя сообщение СМИ о том, что сепаратисты планируют объявить русский язык «вторым государственным в НКР».

По словам Т.Зульфугарова, мы должны понимать то, что в России существуют определенные силы, которые выступают против российско-турецкого тандема.

«Немало противников у данного тандема в Армении, в самой Турции и странах Запада. В России их тоже немало. Мы сами свидетели подобных заявлений, которые озвучивают соловьевы, кургиняны и так далее. В свое время подобные настроения были у определенной части политической элиты Турции. Вспомните сбитый российский самолет, убийство посла России в Турции. Противников у данного тандема очень много, поэтому они будут провоцировать нас самыми различными способами, чтобы нашими руками разрушить данный тандем. Отмечу, что у данного тандема немало противников и в самом Азербайджане. И, вроде бы выступая в качестве уважающих и любящих Турцию лиц, они выступают против политики Анкары. Если Турция решила выбрать в качестве партнера по урегулированию карабахского конфликта Россию, то эти лица наоборот почему-то желают разрушить данный тандем. На данном этапе мы должны поддерживать российско-турецкий тандем, так как он стал одним из внешнеполитических факторов, который привел к нашей победе», — подчеркнул наш собеседник.

В целом, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, Зульфугаров отметил, что лично ему не понятна логика последних заявлений армянской стороны.

При этом он напомнил о том, что ранее в МИД Армении, комментируя вопросы по восстановлению мегринского коридора, заявили, что там останется юрисдикция Армении.

Согласно мнению Зульфугарова, данное заявление противоречит духу и букве трехстороннего заявления от 10 ноября, и его можно охарактеризовать как официальный отход от выполнения своих обязательств.

«Более того, 11 января по вопросу этого мегринского коридора был принят новый документ и озвучены соответствующие заявления. И сейчас вдруг выясняется, что МИД Армении придерживается иной точки зрения.

Если это отход от требований трехстороннего совместного заявления, то становится очевидным тот факт, что армянская сторона намерена открыть «ящик Пандоры». В таком случае и Азербайджан может также не придерживаться положений данного заявления, хотя бы в отношении функционирования т.н. лачинского коридора и многих других положений», — пояснил Т. Зульфугаров.

Экс-министр напомнил о том, что если смотреть на ход выполнения заявления от 10 ноября 2020 года, то мы увидим, что Азербайджан освободил находящиеся ранее под армянской оккупацией свои территории.

«И в данном случае, если в Ереване считают, что они вправе «уйти» от этих обязательств, то и мы можем сложить с себя данные обязательства. В этой связи хочу напомнить заявление президента России Владимира Путина, подчеркнувшего, что отказ от выполнения со стороны Армении этих пунктов заявления может привести к катастрофическим последствиям. Очевидно, кто-то в Армении выбрал для себя путь привести страну к катастрофе. В этом отношении мы мешать не можем. Что касается заявлений армянской стороны о том, что они будут решать, каким образом будут въезжать на территории Азербайджана иностранные граждане, то это заявление вызывает у меня крайнее удивление. Видимо они забыли о том, что восстановилась международная граница между Азербайджаном и Арменией», — отметил Т. Зульфугаров.

По словам экс-главы МИД, Баку должен в более резкой форме поставить вопросы какого-либо участия граждан Армении в тех или иных вопросах, связанных с правилами проживания, либо в постконфликтной ситуации в районах, где компактно проживают армяне и азербайджанцы.

«Нужно раз или навсегда поставить жесткий заслон и обязать миротворцев, чтобы все граждане, независимо от того, что они официальные или не официальные лица, могли въезжать на территорию Азербайджана только с разрешения официальных структур нашей страны. Для обеспечения этого необходимо организовать совместный контроль в лачинском коридоре, который на временной основе будут осуществлять силы по поддержанию мира и представители официального Баку в лице пограничной службы и таможни. Наверно, какой-то особый режим, на временной основе по въезду и выезду армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, может предполагаться.

Что касается граждан Армении, то однозначно необходимо обозначить правило, о котором я упомянул выше. Это правило следует распространить и в отношении той встречи, о которой много говорится в наших СМИ в формате лидера сепаратистов Араика Арутюняна, главы СНБ Армении Армена Абазяна и неназванного чиновника Азербайджана. Такого рода встречи, если они касаются лиц, проживающих на территории Азербайджана, должны происходить без участия официальных или неофициальных представителей Армении. Если предполагается проведение встреч, и по каким-то вопросам нужно выслушать мнение Армении, то встреча эта может произойти на границе. В этом контексте, мы должны ясно и четко различать — Армения осталась по ту сторону международно признанной границы Азербайджана. Мы восстановили свою границу. С Арменией мы можем обсуждать только те вопросы, которые обсуждают два пограничных государства, даже если эти государства находятся в постконфликтном состоянии. Все, что касается лиц, проживающих на территории Азербайджана — наше внутреннее дело. И, в данном случае, мы можем привлекать представителей России и Турции, которые осуществляют миротворческую операцию. Всех остальных привлекать не имеет смысла», — подытожил наш собеседник.

Беседовал Бахтияр Сафаров

Minval.az