За прошедшие сутки в Азербайджане с банковских карт граждан похитили более 20 000 манатов. Об этом сообщили АПА в пресс-службе МВД Азербайджана.

Сообщается, что CVV/CVC-код на карте, OTP-код, отправляемый по СМС, логины и пароли, необходимые для доступа к другим принадлежащим вам системам, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией. В случае предоставления этих сведений неизвестным лицам денежные средства на вашем счете окажутся под угрозой, а если денег нет, то злоумышленники могут взять кредит от вашего имени.

16 мая с карт отдельных граждан различными киберметодами были украдены денежные средства в размере 7200, 4840, 3995, 2000, 1000, 812, 152, 138, 84, 80 манатов.

«Еще раз рекомендуем гражданам быть осторожными, получая подозрительные звонки с предложениями о привлекательной прибыли, страховании, консолидации банковских счетов или выплатах. Не сообщайте персональные банковские данные неизвестным лицам. Это опасно», — говорится в сообщении ведомства.