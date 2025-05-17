На фоне переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле западные издания распространили информацию о возможных условиях, озвученных главой российской делегации Владимиром Мединским. Официального подтверждения этих требований от Москвы пока не поступало.

Среди озвученных пунктов:

▪️ Нейтралитет Украины — отказ от вступления в военные блоки и размещения иностранных войск или оружия массового поражения, по образцу нейтралитета Австрии.

▪️ Отказ от репараций — взаимное аннулирование всех претензий по возмещению ущерба, нанесённого в ходе боевых действий.

▪️ Права русскоязычных — Украина должна принять европейские стандарты защиты прав национальных меньшинств и отказаться от «националистической пропаганды».

▪️ Вопрос территорий — отказ Украины от претензий к России по Крыму, «ДНР», «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областям, и обязательство не препятствовать международному признанию этих регионов в будущем.

▪️ Прекращение огня — украинские войска должны покинуть все территории, которые Россия считает своими, включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Москва пока не подтвердила подлинность этих пунктов, однако их появление в международных медиа вызвало широкий резонанс.