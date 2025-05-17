Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры украинской и российской сторон в Стамбуле не могут и не должны служить оправданием того, чтобы не усиливать давление на Россию.

«Если отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, в сухом остатке имеем следующее: 1000 наших людей — удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже только ради этого все это имело смысл. Прекращение огня — эта делегация не имела достаточных полномочий», — написал глава украинского внешнеполитического ведомства в соцсетях.

По словам Сибиги, «план Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение, потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета».

«И ключевым является фактор США и мирных усилий президента Дональда Трампа. Украина продолжит держаться своей линии и достигать своих результатов. Возвращать людей, добавлять тишины, безопасности и мира», — сказал глава украинского МИД.