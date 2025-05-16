Израиль и новые сирийские власти недавно провели прямые переговоры в Азербайджане.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с ситуацией.

Это свидетельствует об изменении динамики отношений между бывшими врагами по мере расширения Израилем своего военного присутствия в стране, пишет издание.

Отмечается, что переговоры прошли в Азербайджане, в них принял участие начальник Оперативного управления израильских вооруженных сил генерал-майор Одед Басюк, который встретился с представителями сирийского правительства в присутствии турецких официальных лиц.

Источник не раскрыл темы встречи, а также не сообщил, кто выступил посредником.