В американском городе Новый Орлеан 11 мужчин, обвиненных в различных преступлениях, сбежали из-под стражи.

Об этом сообщил глава бюро местной полиции Кристофер Гудли, передает телеканал NBC News.

По его словам, часть сбежавших обвиняется в тяжком нападении с применением огнестрельного оружия, вооруженном ограблении, нанесении побоев и преступлениях, связанных с наркотиками. Глава бюро подчеркнул, что беглецов следует считать «вооруженными и опасными».

Шериф Сьюзан Хатсон добавила, что пропажа заключенных была обнаружена во время плановой переклички утром 16 мая. Предположительно, арестанты начали побег ночью.

В настоящее время полиция задержала одного из заключенных.