С начала войны Украина заключила около 30 контрактов на закупку оружия на сумму более 770 миллионов долларов, однако поставки по ним так и не были выполнены. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что в условиях хаоса и дефицита боеприпасов в первые месяцы войны были приостановлены стандартные процедуры закупок. Ответственные чиновники получали задание искать оружие по всему миру, в том числе через сомнительных посредников. Многие из них после получения аванса не выполнили обязательства.

Сейчас украинские власти пытаются вернуть средства через суды. В некоторых случаях речь идёт о коррупции: десятки чиновников, занимавшихся закупками, были уволены, в отношении ряда лиц ведутся уголовные дела.