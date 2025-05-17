Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым приняла участие в Казанском международном экономическом форуме «KazanForum-2025», который прошел в столице Республики Татарстан.

Шахин Мустафаев принял участие в пленарном заседании Казанского международного экономического форума. В этом заседании приняли участие также лидер Туркменистана Бердыгулу Бердымухамедов, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев.

Главной темой пленарного заседания Казанского международного форума стала «Цифровизация. Новая реальность». На пленарном заседании вице-премьер Азербайджана ответил на вопрос модератора об уровне цифровизации в Азербайджане. Он отметил, что цифровизация в Азербайджане развивается высокими темпами. Ш. Мустафаев проинформировал участников форума об оцифрованных государственных услугах в нашей стране, подчеркнув, что для Азербайджана этот процесс означает не только технологическое обновление, но и экономическую диверсификацию, прозрачность и эффективность в управлении.