Путин делает ровно столько, чтобы убедить Трампа, что он вовлечен в эти усилия по достижению мира в Украине, в то же время делая все возможное, чтобы убедиться, что это ни к чему не приведет.

Российский лидер Владимир Путин пошел на большой риск, замедлив американских переговорщиков по мирному предложению, а затем отказавшись явиться на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, которые он сам публично инициировал, пишет Financial Times.

«До сих пор отказ российского лидера взаимодействовать на условиях, установленных другими, встречал мало сопротивления — уж точно недостаточно, чтобы заставить пойти на уступки или изменить ход его войны», — пишет издание.

Самым явным признаком этого стало то, что президент США Дональд Трамп, казалось, спокойно воспринял неявку российского лидера в четверг и одновременно поставил под сомнение весь смысл российско-украинских переговоров, заявив: «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся».

Как отмечает FT, это был подарок Путину, который давно искал личной встречи Трампом. Для украинцев это возродило их худшие опасения — что Трамп попытается заключить сделку с Путиным через их головы и продать Украину по течению.

«Путин делает ровно столько, чтобы убедить Трампа, что он вовлечен в эти усилия по достижению мира в Украине, в то же время делая все возможное, чтобы убедиться, что это ни к чему не приведет», — сказал высокопоставленный европейский дипломат. — «И Трамп на это попался».

Как отмечает издание, нежелание Путина принимать участие в содержательных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни, даже для тех в администрации Трампа, кто был склонен дать ему кредит доверия.