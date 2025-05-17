Соединенные Штаты после июньского саммита НАТО в Гааге начнут обсуждать с европейскими союзниками вопрос о сокращении американского военного присутствия в Европе, заявил в пятницу, 16 мая, постпред США при альянсе Мэттью Уитакер, пишет DW.

«Все будет организовано, мы больше не будем терпеть затягивание в этом вопросе. Нам просто нужно проработать практические последствия», — сказал он, выступая на конференции по вопросам безопасности в Эстонии.

По словам Уитакера, Вашингтон обсудит любые изменения численности войск с союзниками, чтобы избежать пробелов в системе безопасности. При этом США не собираются покидать НАТО, а европейские партнеры ознакомлены с планами Америки, которая «уже более 30 лет желает сократить военное присутствие в Европе», цитирует политика агентство Reuters.

В феврале вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страны НАТО обязаны наращивать военные расходы. Президент Дональд Трамп пригрозил прекратить участие США в системе коллективной защиты альянса, если европейцы не увеличат свои расходы на оборону до 5% ВВП.

В середине марта в министерстве обороны США был распространен документ за подписью главы Пентагона Пита Хегсета, в нем Китай был описан как «единственная угроза, на которую ориентируется министерство», а потенциальное вторжение на Тайвань — как сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими потенциальными опасностями, писала газета The Washington Post. В руководстве Хегсета также говорилось о том, что союзники Вашингтона по НАТО должно взять на себя основную роль в сдерживании угроз со стороны России, КНДР и Ирана.

По оценкам Международного института стратегических исследований (IISS), в настоящий момент в Европе дислоцированы от 70 до 90 тысяч военнослужащих США. Самый многочисленный контингент — более 38 тысяч человек — находится в Германии. В Польше размещены более 14 тысяч американцев, в Италии — 12 тысяч, в Великобритании — около 10 тысяч.