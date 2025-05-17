Этот третий закон Ньютона – прекрасная иллюстрация к деспотичности и произволу заправил Евросоюза и их подручных. Но какой результат, в конечном итоге, они получили, получают или еще получат, распространяя такой «способ жизни» не только в отношении стран, не входящих в ЕС, но и входящих в него?

Сила Брюсселя идет на убыль, более того, она порождает сопротивление, меняющее политический ландшафт не только самого Евросоюза, но и стран, в него не входящих, однако страдающих от тирании брюссельских боссов, и даже веками — части европейских государств с их колониальным прошлым и неоколониальным настоящим.

Если брать совсем свежие примеры, благодаря деспотизму, авторитаризму и воинственности фашиствующего Брюсселя во Франции, в Румынии, Австрии, Германии, иных европейских странах происходит внутриполитическое переформатирование – люди устали от вакханалии «центра» и попрания суверенных прав государств своего проживания.

Так, во Франция избиратели резко колыхнулись в сторону ультраправых сил, что сложно было представить еще десяток-другой лет назад. И «отлив» от политической партии президента Макрона и близких к нему политических сил стал «полноводнее» в результате травли и уголовного преследования лидера ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Напомним, против нее было состряпано дело по весьма прозрачной причине – недопущения к участию в президентских выборах с высокой вероятностью победы на них этой дамы. На излете марта суд Парижа вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от «Национального объединения» по делу о «растрате» средств Европарламента. Лидера ультраправых признали виновной в создании «централизованной системы» отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. Причем, в отношении Ле Пен эта мера пресечения введена сроком на пять лет с немедленным исполнением приговора. То есть в борьбу за президентское кресло в 2027 году она вряд ли вступит. Два года в электронном браслете и штраф в размере 100 тыс. евро – таков приговор суда. А саму партию он обязал выплатить 1 млн евро.

Но, судя по дню сегодняшнему, остановить Ле Пен и ее соратников на пути к власти не удастся. Практически все средиземноморское побережье Франции (кроме Марселя, Авиньона и Монпелье) окрашено на так называемой «избирательной карте» в темно-синий цвет – «Национального объединения». «Посинели» Север, и — вполне закономерно — Корсика. То есть Брюсселю нынче – в качестве ответа на его неумеренную ретивость — грозит тотальная «маринизация» Франции. Оголтело гонимых, как известно, в итоге поддерживают и те, кто раньше настороженно относился к ним.

«Тиранией» назвал Илон Маск отстранение от выборов в Европе правых сил. И впрямь: наряду с Ле Пен Брюссель попытался избавиться в Румынии от победившего в первом туре президентских выборов Кэлина Джорджеску – и тоже по затасканной «демократичной» схеме – через суд. Для начала конституционный суд аннулировал результаты выборов, затем Джорджеску предъявили обвинения по уголовным статьям. В общем, от выборов отстранили, что вызвало масштабные акции протеста в Румынии.

Однако другой ультраправый кандидат на волне народного возмущения – Джордже Симион, на повторных президентских выборах получил, в первом туре, едва ли не вдвое больше голосов, чем Джорджеску (последний набрал 22,94%), что подтвердило верность третьего закона Ньютона.

Теперь будем ожидать результатов его «работы» в ФРГ, где ненавистная, «опасная» для тиранических наклонностей Брюсселя политическая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) признана правоэкстремистской на территории всей страны. То есть дело идет к запрету партии, имеющей большие шансы на формирование правительства, не созвучного курсу Брюсселя.

И к такой «высшей мере» в Германии готовились, как минимум, два года – местный Институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому «АдГ» — откровенно экстремистская сила. Однако вердикт этот только увеличил популярность партии в Германии.

Сопредседатели «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии «Альтернатива для Германии», заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников и заикнулся о необходимости изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. Но пока это отдает некоторой «фасадностью».

И мало что значит: под давлением Брюсселя и лично Урсулы фон дер Ляйен – председателя Еврокомиссии, «ломались» и более авторитетные политики. А теперь ей «подкрепляет спину» еще и Кая Каллас, занявшая с 1 декабря 2024 года пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Одновременно она является и заместителем председателя Европейской комиссии, то есть «самой» фон дер Ляйен. И, пожалуй, игрой в двойные стандарты за каких-то шесть месяцев она успела превзойти свою патронессу – фрау Урсулу.

К примеру, дошла до такой наглости, что стала открыто угрожать политикам за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Причем, не только лидерам государств Евросоюза, к примеру, премьер-министру Словакии Роберту Фицо, но и президенту Сербии, — страны, не являющейся членом ЕС, — Александру Вучичу.

«Участие в торжествах или праздновании девятого мая в Москве ЕС воспримет со всей серьезностью… Мы четко дали понять, что мы не хотим, чтобы какая-либо из стран-кандидатов участвовала в этих событиях в Москве», — заявила Каллас. Ответ, думается, понятен. Как и очевидность того, что и Фицо, и Вучич, и венгерский лидер Виктор Орбан (иные не вполне покорные) взяты Брюсселем на мушку: у фон дер Ляйен появился «хороший помощник» в деле наведения «шороха» в ЕС и за его пределами.

Так, боссы Евросоюза и большинство лидеров государств, в него входящих, откровенно мутят воду в Грузии, Молдове, пытаются замутить и в Азербайджане, других странах, включая и ближневосточные. И все это – по «линейке» двойных стандартов.

А Фицо и Вучич до Москвы, все же, добрались (еще одно подтверждение третьему закону Ньютона), хоть словацкому лидеру и закрыли небо «сестры» Братиславы – Латвия, Литва и Эстония.

Фицо, обращаясь к Кае Каллас, заявил в соцсетях, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву: «Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке». Он выразил несогласие с «политикой нового железного занавеса», над которой, по его словам, Каллас «так усердно работает».

Фицо также подтвердил: «Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая в Москву». И заявил, что визит в Москву есть «проявление несогласия с новым железным занавесом».

Но как накажут Сербию, которую «кормят» принятием в Евросоюз, но – все никак «не решатся». Отразится ли нарушение Вучичем приказа из Брюсселя на «европействе» Сербии? Главы МИД ЕС уже подвергли Вучича критике за его «проступок», но глава МИД Сербии Марко Джурич, подтвердивший факт «критики» со стороны европейских коллег «начиная от Люксембурга, Бельгии, конечно — Хорватии и тому подобных», не считает, что визит Вучича в Москву повлияет на евроинтеграцию его страны.

А тем временем фон дер Ляйен, по данным Wall Street Journal, ссылающегося на неназванных чиновников в ЕС, обсудила с канцлером Мерцем возможность блокировки газопровода «Северный поток – 2», если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня в Украине. Издание уточняет, что такой шаг потребует поддержки всех государств — членов Евросоюза. Но, как известно, ЕС-овское начальство права государств – членов союза ущемляет постоянно. Ущемит, играючи, и на сей раз — не только в пику Москве, но и Вашингтону: ведь, по распространившейся информации, президент Трамп и его администрация обсуждают вопрос реабилитации взорванного подводного газопровода – понятно, что в первую очередь, при условии выгодности для США от «сделки» (уж не желают ли они купить газопровод?) и ради контраста с политикой Байдена и Демпартии в целом.

Словом, Брюсселю так по вкусу пришлась роль тирана и носителя двойных стандартов, что он ушел в нее с головой без заглядывания в ближайшее будущее и оценок текущего момента, сосредоточенного на утверждении рядом европейских и иных стран собственных суверенных позиций. И дело не только в подавлении шествующей по ЕС «ультраправой заразы», но и свободы выбора в мире в целом.

И, кстати, речь не только о внутриполитическом и внешнеполитическом выборе, курсе, взаимоотношениях или даже мнениях отдельных стран и политиков. Дело также в выборе бизнеса. Впрочем, это не новость, а очередной пример «западной демократии» и «свободы бизнеса».

А именно: компании Евросоюза, как информирует Financial Times, обяжут раскрывать информацию о действующих газовых контрактах с Россией энергетическим ведомствам и органам безопасности Еврокомиссии. Соответствующие правила бизнесу будут представлены в июне. Они распространятся также на компании, импортирующие обогащенный уран. А к концу 2027 года вступит в силу запрет на долгосрочные газовые контракты.

Также Еврокомиссия заявила, что потребует от государств-членов ЕС представить к концу 2025 года национальные планы с графиками вариантов диверсификации и отказа от российского топлива. Ну, и от российского ядерного топлива государствам ЕС, по распоряжению Брюсселя, тоже придется отказаться.

Столица «Всея Европы», вероятно, спешит разрушить экономику государств ЕС до следующих парламентских выборов, которые партии – «любимчики Урсулы», «избранники» deep state с их тиранией и энергией противостояния Трампу (не говоря уже о России, Китае, иных) могут продуть. А чтоб такого «несчастья» не случилось, требуется под корень очистить ЕС от ультраправых сил, причем, мнение на этот счет, политический выбор и предпочтения избирателей государств самого Евросоюза не имеет для брюссельского начальства и его «верховных» боссов никакого значения. Ну и, понятно, о суверенном статусе государств ЕС даже не стоит заикаться. Не напоминает ли это СССР, в котором «свободные» союзные республики имели лишь номинальную независимость?

Тирания зародилась еще до нашей эры, но нарицательной нагрузки не имела, однако приобрела и укоренилась в Средние века. В Новое время термин «тирания» включал в себя деспотизм и абсолютизм. А мыслители эпохи Просвещения указывали на тиранический характер правления монархов, против которых свершались революции.

Джон Локк, английский педагог и философ эпохи Просвещения, определяя, что есть тирания, писал – подчеркнем, в 17 веке! – что она представляет собой «осуществление власти помимо права, на что никто не может иметь права. И это есть использование власти, которую кто-либо имеет в своих руках, не на благо тех, кто подчиняется этой власти, но в целях своей личной частной выгоды, когда правитель, какими бы полномочиями он ни обладал, кладет в основу своих действий не закон, а свою волю, и его распоряжения и действия направлены на … удовлетворение его собственного честолюбия, мстительности, жадности или какой-либо другой недостойной страсти».

С тех пор минуло четыре с половиной столетия (Локк, кстати, был представителем эмпиризма, а, главное – либерализма, ныне искаженного донельзя, не имеющего никакого отношения к свободе государства и личности), а тирания разрастается не только географически, но и по сути своей. Возврат Европы к средневековью?

И тут еще раз напомним о третьем законе Ньютона, который, если вдуматься, упомянут (безадресно) Локком – практически современником английского же выдающегося ученого, в том числе, одного из создателей классической физики и математического анализа. Речь об ответе на тиранию – революцией, по Ньютону – «Сила действия рождает силу противодействия».

Неоспоримо. Не ждет ли Евросоюз с его центром в Брюсселе столь закономерный финал?