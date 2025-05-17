Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сказал, что на переговорах России и Украины в Стамбуле обсуждались «варианты прекращения огня, которые могут сработать». Сами результаты переговоров Дмитриев назвал «хорошими», а у сторон, по его словам, есть «понимание позиций». Также Дмитриев заявил о «продолжении диалога».
«Хорошие результаты первого диалога России и Украины за 3 года:
1. Крупнейший обмен военнопленными;
2. Варианты прекращения огня, которые могут сработать;
3. Понимание позиций и продолжение диалога
Это было бы невозможно без Трампа, Вэнса, Уиткоффа Рубио и других членов команды Трампа», – написал он в Х.