Вопреки утверждениям о готовности к нормализации отношений с Анкарой, Иреван сближается и активно сотрудничает со странами, известными резко негативным отношением к Турции. При этом в самой Армении не предпринимают конкретных шагов на пути к диалогу с турецкой стороной. Данную мысль высказала эксперт анкарского Центра евразийских исследований (AVİM) Селенай Эрва Ялчин, сообщает «Азертадж».

Она указала, что отношение Иревана к нормализации отношений с Турцией сопряжено с шагами, наносящими ущерб атмосфере доверия в регионе, что серьезно затягивает диалог с соседями.

В качестве примера, эксперт привлекла внимание к сотрудничеству Армении с Грецией. «Премьер Греции Кириакос Мицотакис в заявлении о вымышленном «геноциде» 1915 года, назвал «незыблемой» солидарность с Иреваном, а уже 6 мая министр обороны Армении проводил в Афинах переговоры с греческим коллегой. На следующий день армянская делегация встретилась и с представителями греческого Кипра. В Армении не могут не осознавать, что каждый подобный внешнеполитический шаг вызывает обеспокоенность у Турции», — отметила Ялчин.

Она привлекла внимание и к реакции Иревана на эскалацию отношений Пакистана и Индии. «В ответ на события в Южной Азии, секретарь Совбеза Армении объявил о планах визита в Нью-Дели. В то время, как многие страны призывали обе страны к диалогу и прекращению огня, Армения продемонстрировала близость с Индией. Это еще раз говорит о том, что заявления о сбалансированности курса Иревана являются вымыслом», — констатировала аналитик.

Эксперт анкарского центра подчеркнула и разгул туркофобии среди представителей правящей в Армении партии «Гражданский договор».

Она, в частности, назвала позорной перепалку в армянском парламенте, где один из депутатов от фракции партии премьера Никола Пашиняна 15 мая назвал бывшего президента Роберта Кочаряна «турком».

«Тот факт, что представители правящей партии Армении используют слово «турок» для оскорбления оппонентов, является истинным отражением позиции Иревана, противоречащим принципам добрососедства. Произошедшее требует открытого и четкого разъяснения официального Иревана», — уверена она.

По ее словам, в Иреване игнорируют тот факт, что путь к устойчивому миру в регионе и процветанию в самой Армении, пролегает через нормализацию отношений с соседними странами. «Очевидно, что без реальных шагов армянских властей, диалог с Анкарой ограничится несколькими заявлениями и выступлениями в парламенте Армении, то есть, останется плодом «пожеланий», — уверена аналитик.