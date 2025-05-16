Сегодня в Стамбуле запланирована встреча российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Переговоры, которые изначально должны были состояться вчера, были перенесены на сегодняшний день.

О том, как прошёл вчерашний день в Стамбуле, читайте в нашей хронике — Minval.az следил за развитием событий в режиме реального времени.

Российская делегация выступает против участия представителей США в прямых переговорах с Украиной, сообщает источник «Интерфакса».

Источник также уточнил, что представитель Турции после вступительного приветствия покинет зал переговоров.

Первые кадры трехсторонних переговоров Турции, США и Украины в Стамбуле публикует турецкий МИД.

11:39 В Стамбуле начинаются переговоры делегаций США, Турции и Украины, сообщил украинский МИД.

11:39 Делегации Турции, США и Украины приехали на место проведения трехсторонней встречи в Стамбуле.

Трехсторонняя встреча с участием Турции, США и Украины запланирована на 11:45 по бакинскому времени.

Кроме того, сегодня в 13:30 ожидается трехсторонняя встреча между делегациями Турции, России и Украины.

11:22 Редакционная коллегия The Wall Street Journal считает, что отсутствие президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле — прямое свидетельство отсутствия у Москвы серьёзных намерений завершить войну против Украины.

По мнению авторов статьи, Путин ожидает, что Дональд Трамп, в случае возвращения в Белый дом, ослабит поддержку Киева, что упростит России задачу по продолжению захвата украинских территорий.

Газета отмечает, что за зиму Россия захватила часть территорий на востоке Украины, но ценой огромных потерь и без серьёзных стратегических успехов. В то же время украинские запасы американских боеприпасов могут исчерпаться уже через несколько недель.

WSJ утверждает, что лучший способ принудить Москву к миру — усиление давления. Редакция предлагает Дональду Трампу ввести вторичные санкции против стран, покупающих российские энергоносители, а также выступить за увеличение военной помощи Украине.

11:00 Госсекретарь США Марко Рубио утром 16 мая прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры России и Украины. В 11:45 запланирована трёхсторонняя встреча с участием Турции, США и Украины. Американскую сторону представит директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, сообщает Reuters.

Накануне Рубио заявил, что Вашингтон не ожидает прорыва от переговоров и подчеркнул, что подвижки возможны лишь при личной встрече Трампа и Путина.

10:14 Прямой контакт между представителями России и Украины, как ожидается, начнётся в полдень с приветственного слова турецкой стороны, сообщил источник ТАСС.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, в ходе переговоров может быть выработан документ по завершению конфликта. Он также отметил, что такая перспектива остаётся возможной, несмотря на истечение президентских полномочий Владимира Зеленского.

В то же время, по его словам, тревогу вызывает тот факт, что украинская сторона намерена обсуждать в Стамбуле исключительно прекращение огня.