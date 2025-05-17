Президент США Дональд Трамп в скором времени планирует обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Албании.

«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни», — сказал он, трансляцию опубликовал Елисейский дворец в соцсети X.

Как указал Макрон, Трамп хочет прояснить, что «имело место» на переговорах, и «попытаться продвинуться вперед».

Ранее, 16 мая, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров провели телефонный разговор с Трампом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

До этого делегации России и Украины на переговорах в Турции договорились представить свое видение прекращения огня и обменяться военнопленными в формате 1000 на 1000 в ближайшие дни.