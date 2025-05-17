Обвиняемые по «Тертерскому делу» Джюмшюд Гурбанов, Джавид Агададашев, Фуад Ахундов, Рамиль Ахмедов и Фуад Агаев подали кассационную жалобу на приговор суда, сообщает АПА. Дело передано в исполнение судьи Верховного суда Ильгара Джафарова.

Дата первого заседания суда неизвестна.

Напомним, что решением Бакинского военного суда Рамиль Ахмедов был приговорен к 9 годам и 6 месяцам, Фуад Агаев – к 13 годам, Фуад Ахундов – к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Джавид Агададашов и Гурбан Джюмшюдов были приговорены к 4 годам лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2021 года Генеральная прокуратура приняла решения о возобновлении уголовных дел по «Тертерскому делу». В ходе расследования к уголовной ответственности были привлечены десятки человек, в связи с которыми возникли подозрения в пытках отдельных военнослужащих, незаконном лишении их свободы и превышении служебных полномочий.

Задержанным предъявлено обвинение по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2 (превышение служебных полномочий), 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и по другим статьям УК.