Индия продолжает превращать экономику и образование в инструмент политического давления: более 125 торговых лидеров страны заявили о бойкоте всех форм взаимодействия с Азербайджаном и Турцией — от бизнеса и туризма до киноиндустрии.

Решение, принятое на конференции Всеиндийской конфедерации торговцев (CAIT) при участии представителей 24 штатов, сопровождалось резкой и недипломатичной риторикой. Генеральный секретарь CAIT и депутат парламента Правин Хандельвал обвинил Баку и Анкару в «предательстве» и «поддержке терроризма», не удосужившись привести ни одного факта. Национальный президент CAIT Б. Бхартия назвал действия двух стран «враждебными» и пообещал запустить общенациональную кампанию бойкота.

Волну ангажированного популизма подхватили и индийские вузы. Университет Lovely Professional University поспешно расторг шесть академических соглашений с учреждениями Турции и Азербайджана, прекратив программы обмена студентами и преподавателями. Причина — «геополитические разногласия», что, по сути, означает попытку ввести цензуру в сферу образования под видом «национальных интересов».

На фоне отсутствия диалога и дипломатии, Индия всё чаще прибегает к шантажу и бойкотам, которые подрывают саму идею международного сотрудничества.

Сегодняшняя кампания против Азербайджана и Турции — не что иное, как симптом агонии, в которую погружается внешняя политика Нью-Дели.