На «Евровидении» предотвращена армянская провокация.

Во втором полуфинале «Евровидения-2025», прошедшем 15 мая, выступление армянского участника оказалось изменено: сценические конструкции и элементы, намекавшие на территориальные претензии к Азербайджану, были убраны.

Ранее в номере присутствовали две конструкции, одна из которых напоминала карту Армении, а вторая —Карабах и прилегающие районы. В ходе выступления эти две конструкции соединялись, а армянский певец, взобравшись на них, эмоционально демонстрировал «победу».



После реакции Баку, в частности заявления главы азербайджанской делегации Нурланы Джафаровой, номер был отредактирован.

