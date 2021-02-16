Служба госбезопасности Азербайджана задержала подозреваемого в финансировании терроризма, сообщает Отдел по связям с общественностью СГБ.

«На основании полученной информации о незаконных действиях гражданина Азербайджана Ниямаддина Ахмедова в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В рамках следствия было выявлено, что Ахмедов со своим знакомым Габилем Мамедовым, скрываясь от следствия в Германии, имели целью насильственное изменение конституционного строя в Азербайджане и активно призывали к беспорядкам в стране», — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, были выявлены подозрения, что Ахмедов финансировал терроризм, распространял различные материалы, призывающие к беспорядкам, но не смог завершить свое преступное деяние, поскольку был разоблачен правоохранительными органами.

«Расследование также показало, что Ахмедов, вступив в сговор с группой лиц, приобрел и хранил приборы ночного видения, запрещенные в обороте», — говорится в сообщении.

Ахмедов был обвинен по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 281.2 (подготовка к антигосударственным призывам) и 233-1.2.1 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, ношение предметов, не разрешенных законом в гражданском обороте).

Уголовное дело завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Minval.az