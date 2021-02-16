18 февраля текущего года запланирован официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, а 19 февраля – заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.

Об этом говорится в сообщении Управления пресс-службы МИД Азербайджана.

Отмечается, что 19 февраля текущего года планируется проведение 9-й трехсторонней встречи с участием министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

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