Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Индонезии за поддержку позиции Баку по Нагорному Карабаху.

«Мы особенно благодарны Индонезии за неизменную поддержку Азербайджана. Индонезия всегда присоединялась к резолюциям Генассамблеи ООН, а также Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и поддерживала справедливое дело Азербайджана», — сказал глава государства, принимая в Баку верительные грамоты нового посла Индонезии Хильди Хамида.

« Во время конфликта ваше правительство выразило поддержку Азербайджану, мы высоко ценим это. Министерство иностранных дел выступило с заявлением в поддержку выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с азербайджанских территорий. Мы вам за это очень признательны. Кроме того, парламент вашей страны, многие члены вашего парламента выразили солидарность и поддержку Азербайджану.

Все это известно азербайджанскому народу, и это высоко оценивается правительством Азербайджана. Индонезия была среди других членов Движения неприсоединения, которые оказали сильную поддержку нашей позиции в ходе дискуссий в Организации Объединенных Наций во время войны. Как вам известно, некоторые члены Совета Безопасности хотели начать процесс принятия новых резолюций и решений. На самом деле это была попытка остановить наше правое дело по освобождению территорий от оккупации. Эти попытки и преднамеренные тексты не ссылались на резолюции, принятые государствами-членами Совета Безопасности. Таким образом, Индонезия вместе с другими дружественными странами — членами Движения неприсоединения пресекла эти попытки остановить восстановление нашей территориальной целостности, и мы очень высоко оцениваем это. Мы благодарны за это. Это — выражение солидарности, поддержки и дружбы. Таким образом, это — политическая основа нашего сотрудничества», — подчеркнул президент.

Глава государства также пригласил индонезийские компании принять участие в развитии освобожденных территорий в Карабахе. По его словам, это укрепит двусторонние отношения между Азербайджаном и Индонезией.

Minval.az