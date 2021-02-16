Впервые месторождения полезных ископаемых в Азербайджане будут сдавать в эксплуатацию посредством аукциона.

Как сообщили в Министерстве экономики, в связи с этим достигнуто соглашение между Аукционным центром по организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества и Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов, передает АПА. Целью является расширение конкурентной экономической среды в регионах на основе принципов устойчивого развития, формирование системы экологической безопасности, обеспечивающей эффективное использование природных ресурсов и надежную охрану окружающей среды.

«Первоначально посредством аукциона планируется сдать в эксплуатацию месторождения, расположенные в Агджабединском, Бейлаганском, Гёранбойском, Гёйгёльском, Газахском, Товузском районах. Наряду с этим, после повторного оценивания месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях, согласно законодательству, эти месторождения планируется ввести в эксплуатацию посредством аукциона», — сообщили в министерстве.

Подробная информация об условиях аукциона, о месторождениях полезных ископаемых, которые планируется сдать в эксплуатацию, будет размещена на официальном сайте Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана (emlak.gov.az) и на портале по приватизации (privatization.az).

Minval.az