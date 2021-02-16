В России в школьных учебниках по истории устранена ошибка, связанная с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в России, передает АПА.

Как сообщается, на 90–й странице 6-го издания учебника для 9 класса «История России. XIX — начало XX века» (авторы — Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Я. В.Симоновой), напечатанной в 2020 году в московском издательстве «Дрофа», отмечается переход «Восточной Армении» в состав России по Туркменчайскому мирному договору, подписанному в 1828 году.

На 91-й странице 6-го издания учебника для 9 класса «История России 9. Часть1» (авторы — Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, А.Я. Токарев), напечатанной в 2020 году в московском издательстве «Просвещение», подчеркивается, что по Туркменчайскому мирному договору, подписанному в 1828 году, территория «Восточной Армении» — Иреванское и Нахичеванское ханства вошли в состав России.

Учитывая, что в указанных учебниках искажены исторические факты и в тексте Туркменчайского договора территория под названием «Восточная Армения» вообще не упоминается, посольство направило обращения в министерство иностранных дел и министерство просвещения Российской Федерации для внесения соответствующих поправок.

В официальном ответном письме, поступившем в посольство от Министерства просвещения Российской Федерации, говорится, что в советской и российской исторической литературе при освещении условий подписанного между Россией и Ираном в 1828 году Туркменчайского договора, отражающего передачу России Иреванского и Нахичеванского ханств, используется термин «Историческая область Восточная Армения». Учитывая, что вышеуказанная историческая область не указана в тексте Туркменчайского договора, в учебник 9-го класса «История России. XIX – начало ХХ века» внесены изменения, из текста удалено выражение «Восточная Армения».

Было подчеркнуто, что следующие издания учебника будут опубликованы в отредактированном варианте. В то же время было доведено до внимания, что в учебнике 9-го класса «История России 9. Часть 1» понятие «Восточная Армения» дается в чисто географическом контексте, и было отмечено, что в ходе перепечатки учебника будут внесены соответствующие коррективы, чтобы исключить понятия, которые не могут быть истолкованы однозначно.

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