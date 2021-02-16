В 2020 году беспилотные летательные аппараты неоднократно уничтожали российские наземные системы, предназначенные для их нейтрализации. Об этом сообщает Defense News.

Подобные ситуации возникали в прошлом году, например, в Ливии, когда турецкий беспилотник TB2 уничтожил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», и в Нагорном Карабахе, когда израильский дрон Harop вывел из строя российский зенитный ракетный комплекс С-300.

«Ливия, Карабах, а также Сирия показали нам, что широкомасштабное использование БПЛА может сделать жизнь чрезвычайно опасной», — отметил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк.

Он высказал мнение, что баланс сил между дронами и системами противовоздушной обороны становится ключом к глобальным войнам ближайшего будущего.

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