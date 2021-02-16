Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов очередная российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 25 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, доставила около 185 тонн груза в Кельбаджарский район (генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы), сообщает Минобороны РФ.

«Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года», — отмечается в информации.

Minval.az