В военно-воздушных силах ВВС Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены тактико-специальные учения.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, к учениям были привлечены армейская авиация, подразделения и части ПВО.

В ходе полетов были практически отработаны удары с воздуха по наземным целям штурмовиками, огневой поддержкой и транспортно-боевыми вертолетами, выполнялись сложные пилотажные маневры на малых высотах для преодоления воздействия средств ПВО.

Подразделения и части противовоздушной обороны отработали задачи по обнаружению, отслеживанию и уничтожению армейской авиации, имитирующей условного воздушного противника.





Minval.az