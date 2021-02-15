«Лачинский район вторым после Шуши подвергся оккупации. Оккупация Лачинского района фактически создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом. Тогда как в советское время такой связи не было. Спустя 10 дней после оккупации 8 мая 1992 года Шуши был захвачен Лачинский район».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев при посещении Лачинского района, освобожденного от армянской оккупации.

Глава государства отметил, что оккупация района стала большой трагедией.

«Потеря каждого района являлась большой трагедией. Погибли люди, было разграблено их имущество, они были изгнаны с земель предков. В то же время оккупация Лачинского района стала нашим большим поражением со стратегической точки зрения. Лачинский район, Шушу продали одни и те же люди. Я уже говорил об этом. Хочу еще раз сказать, чтобы азербайджанский народ знал это и никогда не забывал. Презренный тандем НФА-Мусават продал эти земли врагу, чтобы прийти к власти. В то время для смещения власти они организовывали в Баку митинги, беспорядки, были готовы к любому предательству ради того, чтобы прийти к власти, и совершили его. Оставили Шушу. Хотя были силы, находящиеся под их контролем. Шуша фактически была пустой, когда туда вошли армяне. Никто ее не оборонял. Затем продали и Лачинский район, не прошло и месяца после этого, как они пришли к власти. Тандем НФА-Мусават совершил эту измену, это предательство, преступление. В апреле 1993 года, когда и Кяльбаджар оказался под оккупацией, они трусливо бежали и скрылись, дезертировали. Азербайджанский народ никогда не должен забывать этого, не должен забывать этих изменников, предателей, врагов! Они продали наши земли. Мы же вернули эти земли и вернулись. Вот я стою здесь – в Лачинском районе. Как Верховный главнокомандующий Победоносной армии, освободившей эти земли от врага, поднял флаг Азербайджана и под этим флагом обращаюсь к азербайджанскому народу из родного Лачинского края. Наша Победа – историческая. Мы восстановили историческую справедливость. Мы восстановили свои права, отомстили за шехидов, отомстили врагу и вернулись. А сейчас идут и будут идти восстановительные работы. Я сказал, что мы превратим этот регион – Карабах — в рай. Все указания уже даны. Вся работа проводится и будет планомерно проводиться, и отныне мы будем вечно жить на этих землях. Больше никто не сможет сдвинуть нас с этих земель. Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!», – подчеркнул президент.

Minval.az