Транспортные проекты играют важную роль для долгосрочного развития региона, обеспечения стабильности и минимизации риска войны в Карабахе, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы предложили, что региональные транспортные проекты играют важную роль для долгосрочного развития, обеспечения стабильности и сведения к нулю риска войны и от этого выиграют все страны региона. Азербайджан (за счет реализации этих проектов – ред.) соединяется с Нахчываном, Турцией. В то же время Россия может открыть железную дорогу в Армению», — сказал Алиев при посещении Лачинского района, освобожденного от армянской оккупации. Его слова приводит «Интерфакс Азербайджан».

По его словам, эти проекты позволят России и Ирану иметь железнодорожное сообщение с Нахчываном.

«Между Турцией и Россией будет железнодорожная связь. То есть, все страны региона получат выгоду», — добавил глава государства.

Алиев подчеркнул, что запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс позволил осуществлять по этой дороге грузоперевозки между Россией и Турцией. «Все это показатель нашей дальновидной политики. (…) это приводит к росту геополитической важности нашей страны, повышает экономическую мощь. Мы также получаем значительные финансовые доходы в качестве транзитной страны, в то же время это имеет важное значение для обеспечения стабильности и мира в регионе», — добавил глава государства.

Minval.az