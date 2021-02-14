14 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с убийством террористами 13 мирных граждан Турции.

Как говорится в сообщении Кабинета Министров, в письме говорится, что «мы глубоко опечалены известием об убийстве в результате террора невинных граждан Турции».

Премьер-министр отметил, что «мы безгранично возмущены этим бесчеловечным терактом, считаем необходимым бороться со всеми проявлениями терроризма».

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