Экс-командир одной из стрелковых дивизий ВС Армении обвиняется в превышении должностных полномочий и преступном бездействии, передает Sputnik Армения.

Детали уголовного дела сообщает в субботу Следственный комитет Армении, отмечая, что теперь уже бывший высокопоставленный военный вопреки своим обязанностям не встретил отправленную к нему 11 октября 2020 года группу из 72 военных под Гадрутом.

«Фактически командование бросило их на произвол судьбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге военные попали под обстрел и натолкнулись на азербайджанских военных. В результате часть из них погибла, остальная часть пропала без вести.

Экс-командиру дивизии предъявлено обвинение по части 4 статьи 375 (злоупотребление властью, превышение полномочий или бездействие власти) Уголовного кодекса Армении.

«В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Minval.az