На прилавках одной из торговых сетей Хабаровска появился картофель стоимостью 270 рублей (6.24 маната по текущему курсу — ред.) за килограмм. Привезли элитный корнеплод из солнечного Азербайджана, передает «Комсомольская правда».

Хабаровчане уже привыкли к отдельным полкам с элитной продукцией в некоторых крупных магазинах города. К примеру, в «Самбери» можно купить израильский лук-порей за 800 рублей, фермерскую морковку по 300 рублей за килограмм и помидоры с Кавказа по 600-700 рублей. Однако картофель по такой завышенной цене появляется нечасто. Максимальная цена, которую можно было наблюдать этим летом – это сеточки с фермерским молодым картофелем по 2 кг и стоимость 225 рублей.

Обычный же картофель стоит от 35 до 55 рублей за килограмм.

Minval.az