Губернатор американского штата Миннесота Тим Волз подписал декларацию об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, инициатором декларации стала глава Азербайджанской ассоциации Миннесоты Гюнель Раллис.

В ней говорится, что азербайджанцы, проживающие в Миннесоте, вносят свой вклад в местную культуру, сохраняя и продвигая свой родной язык, богатые национальные и культурные ценности и традиции.

Отметим, что в 2016 году Палата представителей Миннесоты приняла постановление о 24-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Minval.az