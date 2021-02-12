Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о передаче ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Бакинский метрополитен» и ООО «BakuBus» при Бакинском транспортном агентстве в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерство экономики и Азербайджанский инвестиционный холдинг должны будут принять меры для решения вопросов, вытекающих из распоряжения.

Minval.az