Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала процесс возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в освобожденный от оккупации Нагорный Карабах и прилегающие районы.

М.Захарова на брифинге сказала, что в настоящее время идет интенсивный процесс возвращения в Нагорный Карабах армян, покинувших свои места жительства из-за событий, произошедших осенью прошлого года.

«Мы считаем, что 7-й пункт трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября распространяется на всех, кто был вынужден покинуть свое прежнее место жительства», — подчеркнула представитель МИД России (цитата по АПА).

Minval.az