В провинции Карс в четверг стартовал заключительный этап совместных учений «Зима-2021» за которыми наблюдали главы оборонных ведомств Турции и Азербайджана – Хулуси Акар и Закир Гасанов.

Министры прибыли в район учений в сопровождении начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера, командующего Сухопутными войсками ВС Турции Умита Дюндара, командующего ВМС Турции Аднана Озбала и командующего ВВС генерала Хасана Кучюкакьюза.

Акар и Гасанов преследовали в командный штаб, где были проинформированы о ходе учений.

Руководитель аналитической группы представил министрам краткую информацию об учениях «Зима-2021».

Главы оборонных ведомств осмотрели бронированные машины санитарной службы турецкого производства, зимним снаряжением бойцов спецназа.

Затем Акар и Гасанов проследовали на плацдарм, где силы спецназа двух стран участвовали в операции по уничтожению условного противника. Операция была проведена при поддержке авиации.

Minval.az