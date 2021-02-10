«Деятельность сопредседателей минской группы должна быть продолжена. Они внесли важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорнокарабахского конфликта, многие из которых нашли отражение в заявлении от 9 ноября 2020 года».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«Это относится и к возвращению Азербайджану районов, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, возврату беженцев, сохранению коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, обеспечению безопасности, миротворческой операции, разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе.

По-прежнему остается востребованной задача достижения всеобъемлющего политического урегулирования, которое в соответствии с решениями Будапештского саммита ОБСЕ (1994 года) возложено на сопредседателей минской группы. «Тройка» имеет мощную международную поддержку и может быть полезной в выработке взаимоприемлемых подходов к дальнейшим шагам, в том числе по статусным вопросам. Но осторожно, не спеша, когда придет время.

Сейчас минская группа ОБСЕ, ее сопредседатели могли бы проявить активность в вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами. Развитие диалога в рамках гражданского общества будет способствовать общему оздоровлению ситуации в регионе и созданию предпосылок для дальнейших шагов на политическом треке», — отметил Руденко.

Не опасается ли Россия усиления военного присутствия Турции в Закавказье по итогам конфликта в Карабахе? Отвечая на этот вопрос замглавы МИД России сказал, что Москва исходит из того, что «наше взаимодействие с Анкарой в регионе по военной линии выстраивается в рамках действующего в Агдамском районе с 30 января Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта».

«Рассматриваем открытие такого центра в качестве хорошего примера совместных усилий, направленных на нормализацию обстановки в регионе», – отметил он.

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