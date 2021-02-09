В Москве состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и России.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, 9 февраля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. «Беседа прошла в традиционно конструктивной и дружественной атмосфере, характерной для отношений стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в сообщении МИД РФ.

Minval.az