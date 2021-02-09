Азербайджан выдал разрешение на проведение исследования комбинации вакцин от COVID-19 — российской «Спутник V» и британской AstraZeneca, — они начнутся до конца февраля, всего программа исследований продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

«РФПИ объявляет о выдаче 8 февраля разрешения Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания начнутся до конца февраля», — заявили в РФПИ.

Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» 21 декабря подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это первое в мире исследование комбинации вакцин.

«В ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом. Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев», — рассказали в РФПИ.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия и использовать самые передовые решения. «Публикация в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet продемонстрировала, что «Спутник V» обладает эффективностью в 91,6% и является одной из всего лишь трех в мире вакцин с эффективностью свыше 90%. Мы готовы развивать сотрудничество с другими производителями, чтобы увеличивалось количество доступных и эффективных препаратов», — цитирует его фонд.

«Р-Фарм» не первый год активно работает в Азербайджанской Республике, в 2019 году мы открыли здесь современное производство, а в 2020 зарегистрировали два препарата из нашего антиковидного портфеля — Артлегиа и Коронавир. Данное пилотное исследование очень важно для развития нового подхода в профилактике COVID-19 и позволит ведущим научным и клиническим центрам Азербайджана внести важный вклад в данное направление», — приводит фонд слова председателя совета директоров «Р-Фарм» Алексея Репика.

Minval.az