В редакцию «Минвала» обратился житель Баку А. Агаев, прописанный по адресу, проспект Азербайджана, 1 (Сабаильский район).

Мужчина рассказал, что 8 февраля вечером пришел проверить квартиру (сам живет по другому адресу), и не смог включить комби по причине отсутствия газа. Помня о том, что не так давно загружал на СМАРТ-карту 30 манатов, мужчина сильно удивился отсутствию газа в линии, так как в квартире никто не проживает вот уже больше года.

Вооружившись фонариком, А. Агаев поднялся на стремянку в блоке и обнаружил, что СМАРТ-счетчик сотрудники «Азеригаз» заменили на счетчик старого образца. Кроме того, мужчина обнаружил лежащую около двери жировку, на которой было указано, что абонент «задолжал» 37 манатов.

— Я не понимаю, каким образом можно было «задолжать» за газ, если в квартире этой никто не живет, я захожу раз в неделю на 15-20 минут, не больше. И если сейчас мне приписывают такой «долг», то страшно представить, какую сумму «долга» напишут, если я решу остаться в своей квартире хотя бы на сутки, — говорит Агаев.

Сотрудник «Минвала» связался с «Азеригаз» и попросил прокомментировать ситуацию. В «Азеригазе» подтвердили факт замены счетчика по указанному адресу. На вопрос сотрудника «Минвала», почему факт замены был произведен в отсутствие хозяев квартиры находившихся в полном неведении насчет действий «Азеригаза» мы получили ответ, явно расходящийся с официальной информацией, ранее опубликованной руководством «Азеригаз»: мы имеем право менять счетчики без согласия хозяев квартир и их присутствие не обязательно. Далее диалог продолжился в следующем русле:

— А как насчет договора? Ведь вы же обязаны заключить договор с владельцами счетчиков?

— Владельцы счетчиков могут прийти в контору по своему месту жительства, и договор с ними заключат.

— То есть, по факту уже? А если человек не хочет менять свой СМАРТ-счетчик?

— СМАРТ-оборудование изжило свой эксплуатационный срок, а потому мы меняем его на другое.

— Откуда взялась сумма долга, если счетчиком, установленным сотрудниками «Азеригаз» никто не пользовался, владелец квартиры пришел только через 2-3 дня после того, как оборудование заменили?

— Возможно, это старый долг хозяина квартиры…

— Старый долг? Прежде чем установить СМАРТ-счетчик по этому адресу еще 10 лет назад, хозяин квартиры заявил, что оплатил все свои долги, так как на других условиях СМАРТ-счетчики не устанавливали! Кроме того, эта система изначально настроена так, чтобы никаких долгов не было: есть деньги на карте – есть газ. Нет денег – газ отключается. Все максимально просто и прозрачно. О каком «старом долге» может быть речь?

— Нам нужен номер счетчика, без анализа этого кода мы ничего сказать не можем. Возможно, это была ошибка оператора. Пока нам не скажут номер счетчика, мы ничего не сможем узнать.

— Как быть с деньгами, которые оставались в СМАРТ-счетчике, снятым без ведома хозяина квартиры вашими сотрудниками? Там оставалась приличная сумма денег.

— Эти деньги никуда не денутся. Вся сумма будет учитываться при выписке счета. В любом случае, пока мы не получим номер счетчика, мы ничего нового сообщить вам не сможем.

О новых счетчиках, устанавливаемых «Азеригаз», известно немного. Граждане, привыкшие к СМАРТ-счетчикам, говорят, что после замены по деньгам выходит гораздо больше. Так, если человек контролировал сумму на своей СМАРТ-карте, вел учет и знал, сколько именно денег уходит у него на оплату газа, то с новыми счетчиками это уже не представляется возможным, в результате чего граждане получают счета с такими завышенными суммами, словно отапливается не квартира, а как минимум ресторан или общественная баня.

Согласно комментарию гендиректора «Азеригаза» Руслана Алиева в интервью «Тренд», новые счетчики, привезенные в Баку, и механические, и типа smart. Эти smart-устройства, 200 штук из которых уже протестировано, самые современные. Доставлено 30 тысяч таких счетчиков, а в начале февраля ожидается поступление еще 60 тыс smart-устройств, после чего начнется их повсеместная установка.

По его словам, новые счетчики отличаются от прежних вариантов многими функциями. Управлять и контролировать их легче. У этих устройств нет таких проблем, как кодирование, блокировка, несчитывание карты. Новые механические счетчики электронного типа будут работать не как старые модели – расход газа в них можно считывать на расстоянии и работать они будут в режиме онлайн. Подача газа у абонентов-должников будет перекрываться из центра посредством клапана.

«Что касается того, что счетчики указывают лишний расход газа, то поступающие обращения, в основном, связаны с большим расходом газа в ноябре-декабре и переплатой за него. Сегодня кубометр газа стоит 0,20 ман. По указанию главы государства абонентам был предоставлен лимит, и 2200 кубометров газа рассчитывается по тарифу 0,10 ман за кубометр. Плата за газ, который был использован в объеме больше 2200 кубометров, рассчитывается по 0,20 ман/кубометр», – заявлял Руслан Алиев.

Глава ПО также отметил, что абоненты, которые откажутся от механических счетчиков, могут быть обеспечены smart-устройствами: «Мы не отказались от них, и если абонент обратится по поводу установки smart-счетчика, то его просьба будет учтена и счетчик будет установлен».

По его словам, идет процесс по установке механических счетчиков: «До сегодняшнего дня эти устройства установлены в 17 жилых зданиях. Еще раз отмечу, что они управляются из центра посредством дополнительно установленного прибора. Абоненту придет sms-сообщение об израсходованном газе, и с этой даты будет предоставлен месяц на оплату. Если в течение месяца оплата не будет произведена, подачу газа автоматически перекроют».

Вот только одна главная проблема осталась не озвученной: абонент потеряет контроль над своим счетом и над своим счетчиком, а решать уже – сколько он должен и за что – будут сотрудники «Азеригаза». Но никак не абонент. Если тщательно вдуматься в комментарий гендиректора «Азеригаз», то можно понять, о чем идет речь: о контроле из центра. А что такое контроль центра – известно каждому жителю страны. Мы все прошли через липовые «долги» и начисляемые на эти мифические «долги» пени, через бюрократические проволочки – несмотря на компьютеризацию системы. Очень удобно было в этом случае все сваливать на «сбой», но так как «информация уже в компьютере, то платить придется».

Экономист Натик Джафарлы считает, что представители «Азеригаза» с самого начала должны были объяснить причину замены газовых счетчиков для населения.

— Но нигде мы внятного объяснения не увидели и не услышали. Затем, после того, как в социальных сетях поднялся шквал возмущения по поводу замены СМАРТ-счетчиков, в СМИ было опубликовано официальное объяснение «Азеригаза» о том, что только с разрешения потребителей можно произвести замену счетчиков. То есть, замена счетчиков – не обязательное действие, а происходит она исключительно по желанию самих потребителей. А что мы видим сегодня? Обратная сторона «официальной медали». Если без ведома абонента приходят и меняют счетчики – это полная вакханалия и нарушение всех договоров, существующих между абонентом и поставщиком. Я несколько раз призывал население, столкнувшееся с данным произволом со стороны «Азеригаза», объединиться вместе с соседями и обратиться в суд, так как именно массовое обращение в суд может положить конец этому беззаконному явлению, ибо любое подобное действие должно быть обязательно обсуждено и согласовано с абонентом. Действиям сотрудников «Азеригаза» нет никакого логического объяснения, потому что весь мир переходит на новую форму оплаты, на новые СМАРТ-счетчики, которые можно оплатить с гаджетов, можно контролировать при помощи мобильных приложений. А «Азеригаз» возвращается в допотопные времена, так как в таком случае потребление газа можно регулировать только со стороны самой структуры, которая будет приписывать любые долги, и абонент никак не сможет доказать обратное. А потому надо массово обращаться в суды, тем более что официальное заявление от «Азеригаза» о том, что процесс сдачи-приемки должен происходить исключительно на добровольной основе, было опубликовано в СМИ. Кроме того, действуя подобным образом, структура сама себе противоречит. А если противоречит, значит, этот вопрос должны решать исключительно в судебном порядке.

Кроме того, как я уже говорил, из бюджета для крупных естественных монополистов убирают дотации, что должно быть компенсировано будущим повышением цен. На воду уже повысили, на газ и на электричество тоже будет повышение. Но я не думаю, что замена СМАРТ-счетчиков связана с этим. В информацию о «новых счетчиках», закупленных и закупаемых для нужд граждан Азербайджана, верится с трудом, так как в конце 2019 года гендиректор «Азеригаза» утверждал, что отказ от СМАРТ-счетчиков связан с финансовыми проблемами структуры, дескать, оборудование это изжило свой эксплуатационный срок, и закупку нового «Азеригаз» не потянет. Затем в страну пришла пандемия. И вдруг сейчас тот же самый гендиректор говорит о многотысячных закупках новых СМАРТ-систем, которые будут контролироваться из центра. Скорее всего, речь идет о списанных счетчиках старого образца, которые сейчас усиленно пытаются впарить населению, как «новые», чтобы заработать на этом деньги.

И новая СМАРТ-система, тщательно расхваленная Русланом Алиевым, заработала на центр. Согласно последнему сообщению в СМИ, «Азеригаз» разошлет абонентам SMS-уведомления об использовании газа. Процесс будет реализован в ближайшие 10 дней. По словам Р. Алиева, на первом этапе SMS-уведомления будут отправлены 40 тысячам абонентов в Баку и на Абшеронском полуострове с минимальной задолженностью в 10 манатов. Вот эти СМС-оповещения – и есть то самое хваленное «новшество», которым похвалялся гендиректор. Тут и без лишних слов понятно, почему была столь тщательно усовершенствована старая система газовых счетчиков – для увеличения поборов с населения. Кроме того, сотруднику из «Азеригаза» можно и пломбу сломать, как 20 лет назад, а потом свалить на абонента, и показания назад отмотать. Да мало ли что еще можно придумать, чтобы содрать деньги. Была бы фантазия. А все остальное – дело техники.

Яна Мадатова

Minval.az