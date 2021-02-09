Первый экспортный грузовой поезд, отправленный из Турции в Россию, достиг пункта назначения.

Выехавший по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) из Анкары 29 января поезд прибыл в Калужскую область РФ, передает АПА.

Поезд, состоящий из 15 контейнеров, прибыл на станцию Ворсино Калужской области. В связи с этим состоялась церемония встречи первого экспортного грузового поезда, следовавшего из Турции в Россию. Выступая на церемонии, посол Турции в России Мехмет Самсар отметил, что важной частью отношений между двумя странами являются экономические связи, и отметил, что отношения во всех сферах углубляются: «Продолжается работа для достижения целей по увеличению торгового оборота между двумя странами до 100 млрд. долларов США. Железная дорога БТК на самом деле является важной частью «Шелкового пути». Мы рады приветствовать первый экспортный поезд в рамках этого соглашения».

Турецкий дипломат подчеркнул, что первый экспортный грузовой поезд будет мостом дружбы не только в сфере экономики, но и между турецким и русским народами.

Первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Сергей Павлов сказал, что первый экспортный грузовой поезд между Россией и Турцией внесет важный вклад в двустороннюю торговлю.

Отметим, первый грузовой поезд из Турции в Россию преодолел в общей сложности 4 650 километров за 8 дней. Поезд, состоящий из 40-футовых контейнеров, доставил предметы домашнего обихода турецкого производства. Поезд проехал через территорию Турции, Грузии и Азербайджана по БТК и далее через транспортный коридор «Север-Юг» въехал на территорию России.

Операторами являются Pacific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), ADY Container (Азербайджан) и Russian Railways Logistics.

Minval.az