Очередное, седьмое, заседание Консультативного совета (КС) по проекту «Южного газового коридора» (ЮГК) состоится на этой неделе в Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора. На этой встрече мы рассмотрим достижения (в рамках проекта – ред.) и будет надеяться на дальнейшее сотрудничество», — сказал Ильхам Алиев во вторник, принимая в Баку госминистра Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По предварительным данным, на заседании планируется участие представителей стран и компанией, вовлеченных в реализацию проекта «ЮГК» и ряда международных организаций.

Minval.az