Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана, одержавшей победу в Отечественной войне, в первый день боев массированными огневыми ударами уничтожили до 500 вражеских целей, нанеся большой урон противнику.

Об этом заявил командующий ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской Армии генерал-майор Агамир Султанов.

Он отметил, что только за время Отечественной войны артиллерийскими войсками было уничтожено более 380 артиллерийских установок противника.

«Самоходные и реактивные установки обеспечили огневую поддержку нашим подразделениям, которые успешно прошли опасную, требующую особого профессионализма горную лесную дорогу, которая вела к освобождению Шуши от оккупации и победе», — отметил он.

Генерал также подчеркнул, что оперативные планы противника были нарушены и разгромлены точными ударами ракетных комплексов большой дальности — дивизионов оперативно-тактической и реактивной артиллерии.

По его словам, азербайджанская армия точным огнем уничтожила систему обороны, созданную врагом за 30 лет.

«Следует отметить, что потери врага превысили наши потери более чем в два раза», — подчеркнул он.

Minval.az