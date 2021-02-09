Цена азербайджанской нефти Azeri Light (CIF) на мировом рынке повысилась на $0,6 (0,99%) и составила $61,11 за баррель.
Цена на Brent на момент закрытия торгов в понедельник составила $60,54 за баррель.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light (CIF) на мировом рынке повысилась на $0,6 (0,99%) и составила $61,11 за баррель.
Цена на Brent на момент закрытия торгов в понедельник составила $60,54 за баррель.
Дата: 2021/02/09 10:49
Раздел: Азербайджан, Важно
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