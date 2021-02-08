В Азербайджане постепенно жизнь входит в прежнее, допандемийное, или, скажем, долокдаунное русло. Открываются магазины, рестораны, кафе, люди выходят на работу. Жизнь вступает в свои права, от которых мы отвыкли в течение года. Да и пора бы уже, тем более что статистика в последнее время радует тенденцией спада. Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя: в столице до сих пор не функционирует метро, что создает большие проблемы для граждан. И не только вопрос метро, но еще и отсутствие общественного транспорта по выходным дням.

Пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов объяснил закрытое метро тем, что все решения принимаются Оперативным штабом при Кабинете министров.

Мамедов отметил, что метрополитен готов к работе уже давно. Но каким будет решение, будет ли продлен строгий карантинный режим, какие будут детали — все это зависит только от решения Оперштаба.

Как видите, всем нам остается ждать, пока Оперштаб даст добро. А вот только когда даст – никому не известно.

Тем не менее, полемика вокруг темы открытия метро развернулась нешуточная, остаются открытыми вопросы, обращенные именно к Оперативному штабу:

— если в столице по-прежнему существует угроза пандемии, то почему в таком случае, на линиях нет дополнительных автобусов, и в часы пик в общественный транспорт реально страшно заходить из-за пассажиров, сидящих чуть ли не на шеях друг у друга? Почему нет никакого контроля? Разве в таких условиях можно уберечься от заражения? Однозначно – нет.

— Все же метро не заменит ни один вид общественного транспорта, включая такси, потому что метро — самый быстрый способ передвижения. Сегодня пассажиры, едущие на работу и с работы, вынуждены простаивать в пробках – даже несмотря на отведенные для автобусов отдельные линии на трасах. На остановках происходит давка, на входе-выходе из автобусов – давка. В таких условиях навряд ли убережешься от заражения.

А тем не менее, практически во всех странах, закрытых на карантин, метро по-прежнему функционирует, даже несмотря на то, что количество заболевших росло. Даже в Италии – стране, пережившей наисильнейший удар ковида, метро продолжало работать. Как и в Германии, как и во Франции, как и во многих других странах мира. Кстати, в США, где смертность от коронавируса была и на сегодняшний день по-прежнему остается очень высокой, метро не было закрыто. А значит, все же этот самый важный вид общественного транспорта можно было не закрывать? Да, в период строгого локдауна еще несколько стран закрыли метро – Украина, Грузия и др., но этот этап – давно уже перевернутая страница, и метро в этих странах уже давно функционирует. А в Баку все никак не откроют. И это неудобство сильно беспокоит жителей, вынужденных простаивать в пробках в часы пик и переполненных автобусах. А потому остается открытым еще один вопрос: когда в Оперштабе наконец-то поймут, что все вопросы, озвученные в данной заметке должны, наконец, решиться. А отмалчиваться и давать туманные прогнозы – дело неблагородное, и вряд ли это молчание народ воспримет с уважением и пониманием.

Яна Мадатова

Minval.az