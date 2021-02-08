Украина намерена снимать карантинные ограничения для людей, которые сделают прививку от коронавируса, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Я считаю, мы будем как государство, мы это уже почти разработали, отменять какие-либо ограничения, особенно для людей, которые вакцинируются или которые переболели коронавирусом. И это правильно, потому что мы не может быть все время в таком напряженном формате ограничений», — заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в понедельник.

Minval.az